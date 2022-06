Regione Lazio, appuntamenti del 22 giugno 2022

Impegni istituzionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ore 10:00 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa al Meeting Namex ‘The Game Changers’.

L’evento si svolge presso Villa Miani – via Trionfale,151, Roma.

Ore 10:00 – L’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli partecipa al Premio Difference iN Addition – progetto di Diversity Management di Per Formare, premio per buone pratiche di inclusione lavorativa nei tessuti aziendali.

L’evento si svolge presso la Sala Tirreno, Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 a Roma.

Ore 12:00 – L’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Stagione Teatrale 2022 – 2023 del Teatro Olimpico.

L’evento si svolge presso il Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fabriano 17, Roma.