Raiz e Antonio Fresa in ‘Bonasera Regina’

La voce di Raiz e la musica originale di Antonio Fresa sono protagoniste del nuovo video prodotto da D’Uva per il Tesoro di San Gennaro ‘Bonasera Regina’ dedicato allo storico personaggio di Maria Teresa D’Asburgo Lorena, con la regia di Luca Turco e la coreografia di Raffaele Irace interpretata dalla ballerina Viktoria Nowak.

Il brano, scritto dallo stesso Raiz su musica di Antonio Fresa, fa parte della colonna sonora dell’audioguida del Tesoro di San Gennaro prodotta da D’Uva con Adesiva Discografica.

‘Bonasera Regina’ è visibile da oggi, venerdì 22 settembre, sul canale YouTube di D’Uva.

La realizzazione del video fa parte di un progetto più ampio del Tesoro di San Gennaro che intende coinvolgere cantanti, musicisti, attori e artisti per realizzare produzioni video che possano arricchire e promuovere l’offerta del Tesoro.

Un’iniziativa realizzata per raccontare in modo nuovo le tante storie legate al Santo Patrono e ai personaggi che nel corso dei secoli hanno contribuito alla costruzione del prezioso patrimonio del Museo: deputati, papi, re, regine, principi e gente del popolo, tutti legati dalla devozione a San Gennaro.

Afferma Raiz:

La sinergia con Fresa è stata immediata ed è nata una bellissima collaborazione nella scrittura di questo brano. C’è stato un comune sentire che ha dato vita ad un testo quasi liturgico nella ripetizione delle stesse parole.

Ho immaginato un dialogo tra Maria Teresa d’Austria e San Gennaro, tra la regina di corte asburgica, lontana dalla sensibilità del popolo e incapace di essere empatica, e il Santo che, con forza e spontaneità, le offre i suoi suggerimenti per aiutarla nel rapporto con Napoli, le spiega come si può fare per essere simpatica ai napoletani.

San Gennaro è colui che conosce meglio di chiunque altro il popolo partenopeo. È un Santo, ma anche il simbolo cittadino di una devozione laica che fa parte della nostra cultura popolare.

Io mi chiamo Gennaro e sono nato qui, nel quartiere del Duomo e di San Gennaro.