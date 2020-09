Pulcinella, Fabio Da’ath e l’esicasmo

Cerco di raccontarvi sempre un sogno perché abbiamo tutti un gran bisogno di farlo. Sono in tanti oggi a essere confusi, perché non ci riescono neanche a occhi chiusi. Se i miei per venire da voi prendono il volo, sicuramente non resto solo.

Sognando rifletto e riflettendo chiedo a me stesso:

‘a verità vurria sapè chi songo, ra arò vengo e arò vaco. Songo ‘e passaggio, so’ furastiere, so’ viandànte. Quanno s’è fatta ll’ora lasso tutto e m’addormo!

Quasi tutte le sere per voi m’impegno e con la mente disegno esperienze oniriche cui, forse, sono indegno. Questa è una notte di magia e vi trasporto con pura energia.

Fabio ed io, consci che le nostre bisacce sono in grado di tracciare il viaggio verso quella direzione che nessuno mai potrebbe porre in discussione, siamo diretti nel mondo dello spiritualismo per incontrare i padri del misticismo.

Abituato a lunghe passeggiate lungo la battigia del mare magnum della mia mente, quando le scorgo, raccolgo quelle pietre particolari che attraggono la mia attenzione e, credetemi, non è raro che me ne ritrovi tra le mani qualcuna che sembra essere molto interessante.

Mentre, come spesso accade, passeggio a Napoli per via Toledo con l’amico Fabio, intravedo, seduti a un tavolo, di un piccolo ma caratteristico ristorante sito in una traversina che conduce alla Galleria Umberto, il mio amico Pietro in compagnia di due suoi fraterni amici.

Pietro, notandoci, attira la nostra attenzione con un efficace gesto della mano, poi, ci prega di entrare, e ci presenta i suoi due amici Nicola e Lorenza. L’uomo, dall’aspetto giovanile, ha modi molto garbati e uno sguardo tanto intenso da giungere subito alle estreme profondità delle nostre anime. La donna, di statura media e dai lunghi capelli castani e fluenti che appoggiano sulle sue spalle, ha un’espressione vivace del viso, un timbro di voce gradevole e occhi così luminosi che accecano chi li osserva.

Entrambi, resisi conto, dopo le presentazioni del caso, delle nostre bisacce e della nostra voglia di viaggio, stringendoci la mano ci augurano un proficuo cammino. Mentre lo fanno, Nicola, da buon medico dell’anima, immaginando le potenzialità della pietra che stringo nella mano, lasciandosi andare al desiderio, me la chiede.

Comprendendo che anche lui è affamato di conoscenza, senza esitare, gliene faccio prezioso dono. Nel salutarci, compiaciuto, ci irradia di luce, alla stessa stregua della lanterna che, sull’uscio della casa, indica che c’è una consapevolezza dentro.

Illuminati dalla luce dello spirito, ci rimettiamo in cammino sapendo che anche quello che ci accingiamo a portare a termine è un percorso che necessita d’impegno e coraggio.

Giunti a piazza del Plebiscito, individuiamo, da lontano, un uomo seduto sui gradini che conducono al sagrato della Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola. Ha una tunica bianca, un mantello nero a ruota intera ed un cappuccio a punta, anch’esso nero. Come d’incanto, mentre ci avviciniamo, una gran luce ci seduce e ci abbaglia: è l’aura dell’astante.

Con il cuore in gola, giungendo a pochi passi da lui, sorge in noi una piacevole ed inaspettata emozione perché ci rendiamo conto che siamo di fronte a Giordano Bruno. Come d’incanto, le nostre menti incontrano le nostre anime. Il nolano, senza indugiare, oltre, esordisce:

Caro Pulcinella, esimio Fabio, la mia attesa termina qui e ora, perché siete arrivati. Ne sono felice perché desidero introdurvi in un mondo che, oltre ad essere pregno di spiritualità, è sconosciuto a tante persone.

La piazza, improvvisamente, si trasforma in un’incantata e magica oasi spazio – tempo in cui tutto fiorisce e veste di ali i nostri pensieri. Resomi conto che Fabio, emozionatissimo, non riesce ad aprir bocca, prima saluto il nostro interlocutore e poi, a nome di entrambi, gli dico che abbiamo menti per pensare, orecchie per ascoltare e occhi per vedere e che siamo desiderosi di ricevere le sue considerazioni.

Egli, comprendendo che non ho nulla da aggiungere, pronunciando parole che sembrano olio prezioso che scende sulla folta barba di Aronne e rugiada dell’Ermon, che cade sui monti di Sion, afferma:

Oltre ad impegnarsi per circoscrivere l’incorporeo in una dimora corporea, cerca di sperimentare l’unione con Dio.

Il domenicano, come un’onda che non ha mai fine, prosegue:

Niceforo, però, non è l’unico a fissare certi punti fermi, giacché San Giovanni Climaco dice: «Il ricordo di Gesù sia unito al tuo respiro, imparerai la forza del silenzio». L‘esicasta, inoltre, sostiene che la via della perfezione comporti un insegnamento spirituale riservato a pochi, perché nonostante tutti gli uomini siano virtualmente in grado di intraprendere tale impresa, non tutti sono spinti dalla volontà di percorrere in modo costante il sentiero.

Il filosofo, accortosi che la nostra attenzione è consistente, manifestando il suo compiacimento, senza soluzione di continuità, spiega:

Cari miei, l’esicasmo si prefigge la ricerca della pace interiore, l’armonia con il creato, l’unione con l’Uno.

Per parlarvene esaustivamente è necessario che, brevemente, vi racconti la storia del giovane filosofo francese che si reca sul Monte Athos, dove in tanti pregano sospesi su notevoli abissi, per conoscerne i profondi significati e i suoi scopi.

Questi, dopo varie ed infruttuose ricerche intese a conoscere la preghiera e il metodo di orazione, allo scopo di vivere, conoscere dal di dentro la meditazione, non per sentito dire ma per esperienza diretta, decide appunto di andare sul Monte Athos. Spinto anche dal mal celato desiderio di sottoporsi ad un’iniziazione che gli permetta tutto ciò, si reca all’eremo abitato dagli esicasti, gli uomini silenziosi in cerca di quella pace interiore conosciuta come “esichia”.

Padre Serafino, ricevutolo, si rende conto che, seppur lievemente, lo Spirito Santo è incarnato nell’avventore, quindi, sotto forma di consigli, dona le sue perle di saggezza.

Il primo consiglio: “Impara a meditare come una montagna”.

Nonostante ogni tipo di meditazione richieda un simile approccio, la prima indicazione lascia perplesso il filosofo poiché è difficile restare immobili per diverse ore. Il significato di questo suggerimento consiste nell’apprendere come essere, senza scopo né motivo, alla stessa stregua del monte perché, questo, avendo l’eternità davanti a sé, oltre a non tener conto delle lancette dell’orologio, riesce a percepire il tutto attorno a lei. Il filosofo, riflettendo sulle parole del saggio, inizia a pensare alla necessità di vedere senza giudicare, a comprendere che tutto ciò che lo circonda, ha il diritto di esistere.

Padre Serafino gli dona, quindi, la seconda perla: “Impara a meditare come un papavero”.



Il filosofo inizia a pensare a come il fiore, inseguendo il sole ed orientandosi verso di lui, osservi il creato, il bello, la luce che assegna a ogni cosa il giusto valore.

Grazie alla sete di conoscenza e riflettendo adeguatamente su quelle parole, associa lo stelo eretto e flessibile del papavero a se stesso, quindi, applica la postura del fiore alla sua colonna vertebrale.



Il ragionamento gli consente di imparare a meditare per il piacere di essere e di immaginare la Luce, anziché per scopi personali o interessi. Inizia, quindi, restando immobile, ma flessibile, rivolgendo ogni sua azione e ogni suo pensiero alla Luce e al Bello.

Il monaco, constatato che il filosofo ha fatto proprio anche questo traguardo, passa alla successiva: “Impara a meditare come l’oceano”.

Rendendosi, però, conto che questo tipo di meditazione richiede una spiegazione, gli dice che si tratta d’inspirare ed espirare, fino a essere inspirato ed espirato, in altre parole, bisogna farsi cullare dal respiro così come ci si lascia trasportare dalle onde.

In tal modo si percepisce come una goccia d’acqua, oltre ad identificarsi in se stessa, appartenga all’intero oceano e come questi si coincida con la singola stilla. Chi ascolta attentamente la sua respirazione non è lontano da Dio per cui occorre ascoltare chi giace al limite della sua aspirazione e chi si trova al principio della sua inspirazione.

Padre Serafino, costatato che il filosofo ha agito come prescritto, aggiunge: “Impara a meditare come un uccello”.

Meditare e respirare cantando, con la gola, sia per raccogliere il fiato, sia per mormorare, a mezza voce ed incessantemente, il nome di Dio, così come riportato negli antichi testi e recitare sempre la frase “Kyrie Eleison”, perché riesce a produrre una particolare vibrazione nel corpo e nel cuore, che necessita di essere armonizzata con il ritmo del respiro.

Le nuove parole sono come una doccia fredda per il filosofo. Il religioso asserisce che nonostante non sia molto lontano da praticare come è giusto che faccia, il cammino verso il cuore della preghiera esicasta è ancora incompleto. Egli deve imparare a farlo come Abramo, innanzitutto entrando nella meditazione e nella lode del cosmo, anche perché tutte le cose dell’Universo sanno pregare. Ciò significa risvegliare nell’orante la pace, la luce e l’Amore per tutti gli uomini.

L’individuo rappresenta il luogo dove la preghiera del mondo prende coscienza di se stessa; ha il compito di assegnare un nome a ciò che le creature balbettando lodano. Con la meditazione del patriarca dell’ebraismo si entra in quella nuova e più alta coscienza che si chiama fede, si ottiene l’adesione dell’intelligenza e del cuore sia al creato che al Sé interiore, cioè all’Uno.

Per Abramo, infatti, ciò significa avere sempre il cuore rivolto in direzione di Dio, verso la sua presenza.

Il filosofo, pur soddisfatto di quanto ascoltato e praticato, sente che gli manca ancora qualcosa, o meglio qualcuno: vuole imparare a meditare come Gesù. Di fronte a questa richiesta, Padre Serafino, allargando le braccia e alzandole al cielo commenta che solo lo Spirito Santo è capace di far accedere l’uomo a questo stadio.

Aggiunge poi: “Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Luca 10,22).

Devi diventare figlio per pregare come il Figlio e avere con Colui che Egli chiama suo e nostro Padre, le stesse relazioni d’intimità, e questa è opera dello Spirito Santo. Egli ti ricorderà tutto ciò che Gesù ha detto. Il Vangelo diventerà vivo in te e ti insegnerà a pregare nel modo giusto.

Meditare come Gesù significa ricapitolare tutte le forme finora apprese. Gesù è l’uomo cosmico. Medita come la montagna, come il papavero, come l’oceano, come l’uccello e come Abramo. Il suo cuore, senza limiti, ama persino i suoi nemici e i suoi carnefici.

La notte si ritira a pregare e nel segreto mormora come un bambino “Abbà”, “papà”.

In quel momento un’indicibile luce, espandendosi, unisce Dio all’uomo.