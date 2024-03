Presentazione progetto circonvallazione ovest di Campi Bisenzio (FI)

Conferenza stampa il 29 marzo al Centro Sportivo Polivalente Hidron

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il progetto definitivo per la realizzazione della nuova circonvallazione ovest di Campi Bisenzio (FI) verrà presentato domani, venerdì 29 marzo, alle ore 11:30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso Hidron, in via di Gramignano.

Saranno presenti il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, il progettista, ingegner Simone Faelli, e tecnici comunali.