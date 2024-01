Presentato in Regione Toscana ‘Vortici’, il libro di Marco Mannucci

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si intitola ‘Vortici’ il nuovo libro di Marco Mannucci, medico e scrittore fiorentino, che è stato presentato nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza del Presidente Eugenio Giani.

Un uomo, Rocco Mazzoni. Una città, Firenze. Un evento inaspettato, la malattia da Coronavirus. Questi sono gli elementi di un romanzo raffinato e autentico che rappresenta la seconda fatica letteraria dell’autore.

Una serata, quella della presentazione del volume, che si è articolata attraverso una serie di interventi e riflessioni su temi cruciali della vita umana che tocca anche la morte, così come, attraverso gli occhi del protagonista, si respirano le atmosfere della città di Firenze, con un raro senso di bellezza e di appartenenza.

Rocco, il protagonista, la cui esistenza era scivolata serenamente negli anni si troverà all’improvviso, inconsapevolmente e senza un motivo, a lottare contro un nemico invisibile, sfuggente, violento e, a volte, mortale. Da qui il vortice e i vortici tumultuosi che danno il titolo al libro.

Ha detto il Presidente Giani:

Ho trovato in Marco Mannucci una persona di straordinaria sensibilità, che ci riporta alla memoria uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni, quello della devastante pandemia.

Non abbiamo rimosso tutto questo ed è per questo motivo che il contributo per ricordare quello che è stato, attraverso la capacità letteraria di Marco e la sua esperienza di medico, conferisce a questo libro una valenza universale.