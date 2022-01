Polizia Locale Napoli: controlli zona Vasto

Impiegate 20 unità della U.O. San Lorenzo con 6 autoradio e 20 unità dell’ANM

La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una vasta operazione di controlli di Polizia Stradale e di Polizia Amministrativa nelle strade di via Genova, via Aquila, via Parma, via Pavia, via Nazionale, piazza Nazionale, via Bari e via Brindisi unitamente agli ausiliari al traffico dell’ANM con l’impiego di carri gru.

Nell’operazione sono state impiegate 20 unità della U.O. San Lorenzo con 6 autoradio e 20 unità dell’ANM.

Dalle attività di controllo si registravano n.425 verbali per sosta irregolare, n.20 verbali contestati per mancata revisione, mancanza copertura assicurativa oltre al sequestro di n. 3 autoveicoli e la rimozione di n.8 autoveicoli per sosta irregolare, n. 6 occupazioni di suolo e, infine, n.2 verbali a parcheggiatori abusivi con segnalazione all’Autorità Giudiziaria ed all’Agenzia delle Entrate per verifiche sulla eventuale percezione del reddito di cittadinanza.