Polizia Locale Napoli: controlli Unità Operativa San Lorenzo

Controllate le aree San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno eseguito una serie di controlli sul territorio di loro competenza, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale.

All’interno del Centro Direzionale hanno provveduto al sequestro di una struttura fissa delle dimensioni di 30 mq, ancorata ad una pedana e chiusa su tutti e quattro i lati, fatta realizzare senza alcun titolo abilitativo da un ristoratore sul suolo pubblico antistante la propria attività, dotata di impianto elettrico e di illuminazione ed allestita con tavole sedie.

Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

In piazza Principe Umberto hanno accertato che il titolare di un minimarket poneva in vendita più di 50 articoli alimentari scaduti, tra cui merendine, succhi di frutta, tutti destinati al consumo da parte di bambini. Pertanto, hanno provveduto al sequestro della merce scaduta.

In vico Tutti i Santi hanno accertato che senza alcun titolo abilitativo il conduttore di un locale ad uso commerciale lo aveva trasformato in abitazione, anche in questo caso l’immobile è stato sequestrato dagli uomini della Polizia Locale e l’autore delle opere edili abusive deferito all’Autorità Giudiziaria.

In via Rimini su segnalazione dei cittadini sono intervenuti poiché era in corso un vero e proprio spettacolo sulla pubblica via con la presenza di cantanti neomelodici.

Sul posto la Polizia Locale ha accertato che la manifestazione era stata organizzata per festeggiare un quarantesimo compleanno ed era del tutto priva di autorizzazioni e, pertanto, gli agenti hanno provveduto a fermare l’evento ed a sgomberare l’area.

Gli organizzatori sono stati sanzionati per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancanza di nulla osta e di autorizzazione per il pubblico spettacolo.

Inoltre, la festeggiata è stata deferita all’Autorità Giudiziaria perché si è sottratta all’identificazione.