Polizia Locale Napoli: controlli in piazza Poderico

Elevati 35 verbali per varie violazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli Agenti della UO San Lorenzo, unitamente al personale Motociclista e a quello della Tutela Emergenza Sociale e Minori, hanno effettuato controlli al CdS in piazza Poderico dove hanno elevato 35 verbali per varie violazioni, tra cui: circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro, circolazione con veicoli sprovvisti di copertura assicurativa con relativo sequestro del veicolo, incauto affidamento del veicolo, guida senza patente con relativo fermo del veicolo, guida senza patente con recidiva nel biennio con relativo sequestro del veicolo per confisca ed elezione di domicilio, guida di motoveicolo sprovvisto di casco protettivo con relativo fermo del veicolo, guida con veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale.

Inoltre, hanno provveduto al deferimento di 2 soggetti all’AG competente per la reiterazione alla guida senza la patente, mentre un soggetto è stato deferito in quanto sorpreso con all’interno del proprio motoveicolo un coltello di 15cm con lama di 7 cm.