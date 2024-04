‘Petite messe solennelle’ nella Chiesa di Santa Maria del Torresino

Il tenore, flautista e compositore Gianluca Zoccatelli al suo debutto come direttore il 20 aprile a Padova

Sabato 20 Aprile alle 21:00, a Padova, nella Chiesa di Santa Maria del Torresino a Padova, risuoneranno le suggestive note della ‘Petite messe solennelle’ di Gioachino Rossini per soli, coro, due pianoforti e armonium.

L’esecuzione di questa meravigliosa pagina di Rossini sarà affidata al coro dell’associazione ‘Il Cimento Armonico’, alle voci dei giovani solisti Emese Obsuszt, soprano, Maria Lucia Bazza, contralto, Timoteo Bene Jr., tenore, Martona Kovacs, baritono, accompagnati dai pianisti Paola Chiarion e Marco dal Carobbo e all’armonium da Antonio Bortolami diretto da Gian-Luca Zoccatelli, tenore, flautista, compositore veronese, padovano di adozione, al suo debutto come direttore.

La ‘Petite messe solennelle’, ‘Piccola messa solenne’ è una composizione sacra di Gioachino Rossini (1792 – 1868), scritta nel 1863 durante l’esilio dorato di Passy, nei pressi di Parigi e definita dallo stesso autore, con un pizzico di ironia, l’«ultimo peccato mortale» della sua vecchiaia.

Concepita originariamente per un organico alquanto insolito e dalle dimensioni cameristiche – con quattro solisti, otto coristi, due pianoforti e un armonium, ha visto la prima esecuzione il 13 marzo 1864 in una cappella privata della Contessa Louise Pillet Will, a Parigi. La vasta composizione non è destinata ad un uso liturgico ma ad un ambiente più intimo e domestico.

Nell’autografo della partitura il compositore, utilizzando un gioco di parole sull’aggettivo ‹sacrée›, scrisse:

Buon Dio, eccola terminata questa povera piccola messa. Ho composto della musica sacra (musique sacrée) o della ‘dannata musica’ (sacrée musique)? Ero nato per l’opera buffa, e Tu lo sai bene! Poca scienza, un po’ di cuore, e questo è tutto. Sii dunque benedetto e accordami il Paradiso!

L’ingresso è a offerta libera ed il ricavato sarà interamente devoluto all’OdV Medici in Africa Bambini con Elias.

Info sul sito www.ilcimentoarmonico.com, o mail info@ilcimentoarmonico.com