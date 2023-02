Per i 70 anni Troisi CIOE, accademia trimestrale gratis giovani talenti

Da un’idea di Lello Arena sostenuta dal Comune di Napoli e finanziata da Città Metropolitana. Iscrizioni aperte fino al 19 febbraio

Da un’idea di Lello Arena, che per l’occasione ha voluto la collaborazione di Enzo Decaro, nasce CIOE, acronimo di Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive.

Il progetto voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, sostenuto dal Comune di Napoli e finanziato da Città Metropolitana, rientra nei programmi di Napoli Città della Musica per l’Audiovisivo ed è rivolto a giovani talenti e celebra il settantennale dell’attore Massimo Troisi.

Le celebrazioni del Comune di Napoli in ricordo di Troisi iniziano con un percorso formativo, a titolo gratuito per i partecipanti, con la fondazione di un’accademia denominata CIOE con sede presso l’Auditorium ‘La Porta del Parco’ di via Diocleziano a Bagnoli a Napoli.

Il progetto riunisce, dopo anni, le strade professionali di Arena e Decaro che tornano a lavorare insieme per ricordare l’amico e collega con il quale formarono il trio comico La Smorfia.

Massimo Troisi viene omaggiato con un progetto specifico che i due storici attori hanno voluto realizzare insieme avviando, per la prima volta, un percorso artistico-formativo che ha l’obiettivo di scovare e formare nuovi talenti artistici di varie discipline.

Fino al 19 febbraio, compleanno di Troisi, sarà possibile candidarsi inviando una mail a castingnapoli2023@lelloarena.com.

Per essere selezionati è necessario fornire nome, cognome, data di nascita, residenza, una foto e allegare un file video, della durata massima di 1 minuto, con la propria esibizione, da ballerino, artista di strada, musicista, attore, cantante. Per partecipare è necessario essere maggiorenni e non c’è limite massimo d’età.

Curata da una commissione di docenti, designata e diretta da Lello Arena, la selezione individuerà 100 partecipanti al progetto che avrà quattro classi con le seguenti discipline artistiche:

Recitazione/scrittura creativa – Musica/Canto –

Danza/Movimento coreografico –

Performer (artisti di strada)/Arte circense.

Entro fine febbraio termineranno le selezioni e nel contempo saranno annunciati i selezionati.

Ogni classe, per ogni disciplina, avrà il suo docente di riferimento ma ci saranno anche delle Masterclass dedicate utili ad approfondire e sviluppare i concetti e le forme artistiche.

Tra gli artisti coinvolti per le docenze e masterclass ci sono:

Vincenzo Salemme, Nicola Piovani, Arturo Brachetti, Roberto Colella, Giovanni Block, Dino Carano, Anna Pavignano, Fabrizio Mainini, Pino Perris, Veronica Peparini, Andreas Müller, Linda Brunetta, Giuseppe Boron, Pompea Santoro, Lello Arena, Enzo Decaro.

Altri illustri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane.

Inoltre, sono coinvolte una serie di associazioni nazionali di categoria come ACSI, Associazione Centri sportivi italiani – A. di cultura sport e tempo libero, ANART, Associazione Nazionale autori radiotelevisivi, FNAS, Federazione Nazionale delle Arti in Strada, e il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella.

Al termine del percorso formativo verranno realizzati otto produzioni con eventi dal vivo che si terranno in agosto a piazza Plebiscito di Napoli in occasione della terza edizione di ‘Restate a Napoli’.

Tutti gli spettacoli saranno idealmente dedicati a Massimo Troisi e a La Smorfia.

Gli artisti potranno lasciarsi ispirare dai mini atti unici resi famosi dal gruppo traendone spunti, impulsi e orientamento.

Dichiarazione del Sindaco Gaetano Manfredi:

Come Amministrazione abbiamo sin da subito sostenuto il progetto di Lello Arena e Enzo Decaro: Napoli è da sempre fucina di talenti, ma occorre anche promuovere la formazione e la crescita professionale. Con questa iniziativa da noi fortemente voluta si va in questa direzione nel nome e nella memoria di un grande artista della nostra terra come Massimo Troisi.

Dichiarazione Sergio Locoratolo, Coordinatore politiche culturali:

Non c’è modo migliore di omaggiare Massimo Troisi che valorizzare i talenti esordienti, i giovani, gli outsider, quanti non hanno ancora avuto e non hanno la possibilità di esibirsi pubblicamente. A questi, il Comune di Napoli e Lello Arena, vogliono offrire la possibilità di far valere le proprie capacità, di dimostrare che si può avere una chance anche se non si fa parte dei soliti circuiti, dei soliti giri. I n tal senso, proprio la presenza di Lello Arena e di Enzo Decaro è la garanzia di qualità e di imparzialità delle scelte. Si è sempre detto che Napoli è un grande palcoscenico a cielo aperto. Oggi a tanti giovani viene data la possibilità, fortemente voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi, di dimostrare, ancora una volta, che questa affermazione è vera. Pensiamo, così, di rendere ancora più vivido il ricordo e la presenza del grande Massimo Troisi, che quel palcoscenico illuminò con il suo magistrale talento.

Dichiarazione Ferdinando Tozzi, Consigliere delegato industria musicale e audiovisiva:

CIOE è perfettamente coerente con il progetto del sindaco di ‘Napoli città della Musica’ e con le politiche che il sindaco sta portando avanti per il comparto dell’audiovisivo. L’industria culturale si sviluppa anche attraverso la formazione e la valorizzazione dei nuovi talenti e delle professionalità e facendo sistema per loro e per gli operatori del comparto!

Dichiarazione di Lello Arena:

Fare l’artista non è un mestiere che si può fare solo per se stessi. È un mestiere social. Si fa per gli altri. Deve, per forza, servire alla Comunità. Il compito di un artista è fare da tramite tra le idee, le melodie, i concetti, i pensieri immaginati dalle menti più meravigliose che il genere umano abbia mai concepito per metterle a disposizione di tutti. Con questo spirito nasce CIOE! L’occasione, quelli che sarebbero stati i 70 anni di Massimo, ci consentirà di partire tutti insieme condividendo una passione comune per una delle personalità più affascinanti e innovative nel campo dell’arte e dello spettacolo. Stare insieme ispirati dalle sue straordinarie intuizioni comiche, dai suoi spericolati punti di vista, dalla delicatezza della sua poetica, dalla potenza innovativa delle sue idee, sarà la principale occasione di gioia del nostro progetto per una città, la mia, che per sua naturale vocazione produce artisti straordinari che hanno sempre reso migliori le nostre vite alleviandone pesi e dispiaceri.

Dichiarazione di Enzo Decaro: