PE, anteprima della sessione del 1° – 2 febbraio 2023, Bruxelles

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Il Parlamento deciderà giovedì se dare il via libera ai negoziati con il Consiglio su misure UE per migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali.

In vista del Vertice UE – Ucraina che si terrà a Kiev il 3 febbraio, i deputati proporranno misure per sostenere ulteriormente l’Ucraina nella lotta contro l’invasione russa.

Mercoledì pomeriggio, in un dibattito con Commissione e Consiglio, i deputati illustreranno le loro priorità in materia di migrazione e asilo in vista del Summit del 9 – 10 febbraio.

Mercoledì, i deputati discuteranno e voteranno la posizione negoziale del Parlamento su regole più severe per la pubblicità politica a pagamento.

Nel dibattito di mercoledì, i deputati discuteranno l’aggiunta di nuovi stati all’elenco dei paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

