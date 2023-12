Paupisi (BN) pronta per l’accensione Albero di Natale

Il 7 dicembre atteso il tradizionale spettacolo di fuochi piromusicali

La Pro Loco di Paupisi (BN) in queste ore è a lavoro per allestire il grande Albero di Natale in piazza don Tommaso Boscaino, nonché all’organizzazione della Cerimonia di Accensione, accompagnata da un suggestivo e particolarissimo spettacolo di fuochi piromusicali, in programma il prossimo giovedì 7 dicembre.

Ma prima di illuminare il grande albero ci sarà un momento tutto dedicato ai bambini: sarà allestito, infatti, dalle ore 18:00 un villaggio Natalizio con la Casa di Babbo Natale e tanta animazione dove i piccoli potranno giocare, divertirsi e poi potranno fare una foto ricordo con Babbo Natale e consegnargli la letterina.

Alle ore 20:00 ci sarà l’accensione dell’Albero con lo spettacolo dei fuochi.

Afferma Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco di Paupisi: