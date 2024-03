Pasquetta 2024 all’ippodromo di Agnano

Ingresso omaggio al Gran Premio Lotteria del 1° maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto pronto all’ippodromo di Agnano per la tradizionale giornata di Pasquetta, che regalerà per ogni biglietto d’ingresso del 1° aprile un coupon omaggio per assistere al Gran Premio Lotteria di trotto del 1° maggio ad Agnano.

Lunedì in Albis con l’eccezionale apertura al pubblico del prato più lungo e curato della città: cancelli aperti dalle ore 10:30 per la fruizione del parco verde e del prato, oltre alle corse al trotto dalle ore 14:00.

Ingresso € 5 adulti e € 3 bambini da 3 a 12 anni, inferiore a 3 anni gratis, biglietteria sul posto, oppure in prevendita online al link https://bit.ly/Pasquetta_Al_Parco_IppodromoAgnano.

Una lunga giornata di svago e sport all’aria aperta sull’erba dove correre, giocare e fare merenda. Accesso nella struttura consentito con bici, pattini, pallone, giochi, colazioni al sacco e barbecue, portando l’occorrente da casa da utilizzare nelle apposite aree.

Musica e intrattenimento con i dj di Radio Marte in diretta dal palco dell’ippodromo. Passeggiate su pony per bimbi. Punti di ristoro nel parco tribune: pizzeria con forno a legna e snack bar.