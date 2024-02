Palazzo su Rocca a Latina per Conferenza dei Sindaci

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La presenza a Latina del presidente Francesco Rocca, in occasione della Conferenza dei Sindaci per la sanità, rappresenta in modo chiaro l’approccio che questa Giunta ha nei confronti del territorio e come intende rispondere alle istanze dei cittadini.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e allo Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

L’Assessore Palazzo ha concluso:

Sono orgogliosa di aver affiancato il Presidente Rocca in un momento così importante.

Stiamo lavorando con la nostra Amministrazione per un cambio di passo, una politica concreta, che non si chiude nelle stanze dei palazzi, ma si apre al confronto diretto, per costruire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze reali.

È stata illustrata la Programmazione ospedaliera 2024-26 nella provincia di Latina, in un confronto aperto e schietto, come non si vedeva da anni, particolarmente apprezzato dai Sindaci e dal Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.