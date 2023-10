Palazzo Pirelli ospita mostra sul Centenario dell’Aeronautica Militare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Innovazione e tradizione sono ben presenti in questo percorso espositivo.

Ma l’Aeronautica Militare, da sempre, ha saputo interpretare l’innovazione con il suo contrario, cioè la tradizione, quell’insieme dei valori presenti nel suo DNA: impegno, professionalità, dedizione, cuore e amore per la Patria.

In cento anni di storia, come ci racconta questa mostra, l’Aeronautica Militare è stata capace di unire innovazione e tradizione. Innovazione racconta la capacità dell’Aeronautica Militare di dare forma alle idee.

Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha presentato al Belvedere ‘Jannacci’ di Palazzo Pirelli mostra itinerante dedicata al Centenario dell’Aeronautica Militare.

Partita il 23 marzo scorso dal Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria, la mostra sui ‘Cento Anni dell’Aeronautica Militare’, dopo essere stata esposta presso altre città, è giunta ora a Milano e sarà ospitata presso lo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli.

Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea:

L’esposizione, ospitata nella prestigiosa sede del consiglio regionale Lombardia, grattacielo Pirelli, consentirà ai visitatori si compiere un appassionante viaggio nella storia della Forza Armata che oltre alle eroiche gesta e tradizioni è fatta anche di sacrificio e silenziosa abnegazione, elementi che caratterizzano, ieri come nell’odierno, il personale dell’Aeronautica Militare che quotidianamente svolge il proprio dovere ispirato dagli stessi valori fondanti che guidavano i primi pionieri dell’aria.

Milano e la Lombardia rappresentano per noi un elemento fondamentale della storia dell’aviazione e della Forza Armata quindi è stato naturale riservare a questo territorio straordinario la giusta attenzione nel celebrare, insieme, il centenario dell’Aeronautica Militare.

Ha sottolineato Federico Romani:

Nel settore aerospaziale abbiamo un grande passato su cui noi italiani sappiamo costruire il futuro. Per fare questo abbiamo bisogno di tecnologia, ma soprattutto di capacità di analisi e previsione.

Consolidare la capacità aerospaziale del nostro Paese significa creare una cornice di sicurezza stabile per il nostro sistema democratico. Perché, se non esiste sicurezza non possono esserci democrazia, libertà e pace.