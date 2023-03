Palaprometeo Ancona laurea campioni oltre 40 squadre nel Cheerleading

Presentata la delegazione che volerà ai Mondiali USA

Sono stati due giorni straordinari al Pala Prometeo.

Ancona quelli del weekend appena trascorso, dove 1.500 atleti da tutta Italia si sono dati appuntamento per la decima edizione dei FICEC Nationals, i Campionati Nazionali dello Sport Cheer del CSI organizzati dalla FICEC – Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport.

Diverse centinaia di spettatori hanno assistito alle oltre 140 esibizioni realizzate, tra piramidi ed acrobazie varie che hanno animato le due pedane di gara: una dedicata al Performance Cheer ed una al Cheerleading.

Ha dichiarato Ivo Sequani, Presidente della FICEC:

Siamo veramente felici di essere finalmente riusciti a portare i FICEC Nationals ad Ancona è incredibile quanto il movimento dello Sport Cheer sia cresciuto in Italia: dieci anni fa eravamo circa 200 atleti ed una manciata di società sportive, oggi ad Ancona abbiamo portato 1500 atleti in rappresentanza di quasi 30 società.

Durante la manifestazione è stata anche presentata la delegazione del ICU Team Italia FICEC: oltre 100 persone tra atleti, allenatori e dirigenti, che tra meno di un mese partirà alla volta di Orlando, USA, per rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali della International Cheer Union.

Solitamente i Campionati Nazionali rappresentano la competizione di Cheerleading più importante ogni anno organizzata in Italia, ma nel 2023 non sarà così: infatti, per la prima volta nella storia, la FICEC ed il CSI hanno ricevuto mandato dalla European Cheer Union di organizzare i Campionati Europei ICU, che si terranno a Verona dal 30 giugno al 2 luglio 2023.