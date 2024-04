Opportunità formativa gratuita per le imprese molisane

Iscrizioni entro il 30 aprile

Confartigianato Imprese Molise, in collaborazione con l’Agenzia Formativa Athena di Isernia, promuove un Corso di formazione per le aziende molisane che si occupano di Enogastronomia e Artigianato Tipico/Artistico per lo sviluppo di nuove competenze per la commercializzazione e la vendita online.

Il corso, della durata di 80 ore, è riservato ai dipendenti delle aziende molisane ed è totalmente gratuito, in quanto finanziato dal Fondo Bilaterale Confartigianato.

Per informazioni rivolgersi all’Agenzia Formativa Athena al numero:

0865-229874.

Scadenza iscrizioni: 30/04/2024