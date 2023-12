Oltre 250 giovani atleti allo stage di judo di Masashi Ebinuma

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è concluso oggi, 17 dicembre, l’evento sportivo che ha visto salire sul tatami del Palaveliero di San Giorgio a Cremano (NA), con il campione olimpico giapponese, Masashi Ebinuma, oltre 250 giovani atleti di judo provenienti da tutta Italia.

Energia e passione le parole d’ordine che hanno accompagnato gli allenamenti della due giorni.

A salutare e ad aprire l’appuntamento, ieri, i piccoli dell’Associazione Flat Sport che dai 4 ai 7 anni hanno accolto il nipponico dando sfoggio dei primi insegnamenti di questa nobile arte marziale.

Presenti anche una trentina di atleti della nazionale italiana, di varie categorie.

L’appuntamento è stato coadiuvato dal maestro Raffaele Parlati, capo allenatore della nazionale italiana, che ha sottolineato l’importanza dell’evento e il suo inserimento nel programma che il judo campano sta facendo per la crescita di questa disciplina e il grande significato che porta con sé.

Ha detto Parlati:

Io sono onorato di aver preso parte a questa kermesse, per esserci sono tornato appositamente da Tokyo, dove ero con il resto della nazionale.

Ed è proprio per questo che sono accorsi a conoscere questo campione tanti ragazzi della Campania e non solo.

Oltre alla sua valenza agonistica in campo mondiale è fondamentale l’importanza che questo sport dà ai giovani e alla loro educazione.

Cirpaolo Vecchione, uno dei responsabili dell’Associazione Flat Sport, tra i promotori dell’evento, ha detto:

Siamo soddisfatti per l’entusiasmo e la grande partecipazione. Lo sport come chiave di lettura per una generazione più sana.

Disciplina, passione, rispetto verso l’avversario e sacrificio, sono punti fondamentali per chi decide di praticare uno sport.

Anche se si è soli sul tappeto, alle proprie spalle c’è una squadra, così come la crescita di un territorio e il suo sviluppo, nasce dal lavoro della collettività, dai suoi abitanti.