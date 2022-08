Nuoto, Europei di fondo: Giani si complimenta con Ginevra Taddeucci

La nuotatrice fiorentina conquista la medaglia d’argento nella gara dei 10mila metri ai Campionati europei di nuoto di fondo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Al termine della gara che si è svolta questa mattina a Ostia (RM), il Presidente della Regione Toscana ha inviato i suoi complimenti a Ginevra Taddeucci, la nuotatrice fiorentina che ha conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 10mila metri ai Campionati europei di nuoto di fondo.

Per il Presidente si tratta di una medaglia magnifica, conquistata al termine di una gara che ha visto Ginevra sempre all’attacco, superata all’arrivo solo dalla concorrente tedesca.

Il Presidente sottolinea come i giovani atleti toscani siano motivo d’orgoglio per i trionfi che continuano a raccogliere in ogni specialità nelle competizioni più importanti sia in Italia che a livello internazionale.

Ed invia un grazie di cuore a Ginevra per il bellissimo argento di oggi e per la grande soddisfazione regalata ai tifosi azzurri, a Firenze e a tutta la Toscana.