NUE 112, Regione Lazio inizia formazione 81 operatori Regione Abruzzo

Il corso è in programma dal 14 novembre al 7 dicembre

Dopo il protocollo d’intesa, firmato dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è partito il corso per selezionare e addestrare i futuri operatori del Numero unico europeo per le emergenze, NUE 112 in Abruzzo.

L’accordo prevede la formazione di 81 candidati selezionati, con inizio oggi e che terminerà il 7 dicembre.

In queste settimane i tecnici verranno addestrati sulle attività e le procedure del sistema 112 a cura del personale operativo della Regione Lazio.

Il NUE 112 del Lazio rappresenta uno dei sistemi più grandi e performanti d’Europa, e gestisce una media di circa 12.000 chiamate al giorno, grazie a due modernissime sale operative e 50 postazioni interconnesse.

Per questo, la Regione Lazio sta accompagnando la Regione Abruzzo nella realizzazione del Sistema regionale NUE 112, che sarà operativo da febbraio 2024, supportandola nella formazione del personale, nella stesura delle procedure operative e nelle attività future di Disaster recovery.