‘Ninna Nanna delle Bombe’ al Teatro Area Nord

Venerdì 24 marzo, ore 20:30, e sabato 25 marzo, ore 19:00, al Teatro Area Nord di Napoli, nell’ambito della stagione #ConfiniAperti 2023, va in scena ‘Ninna Nanna delle Bombe’, diretto da Niko Mucci, con Gianluca Cangiano, Laura Pagliara e Francesco Rivieccio, le musiche di Luca Toller, prodotto da Teatri Associati di Napoli.

‘Ninna Nanna delle Bombe’ attraversa con leggerezza, ma senza superficialità, il tema delle conseguenze di una guerra fra paesi confinanti sulla popolazione civile.

Un uomo e una donna, originari ciascuno di uno dei due diversi paesi in guerra vivono assieme, sono una famiglia che sopravvive alla crisi bellica grazie alla riconoscenza dei parenti dei morti delle due fazioni che i due pietosamente raccolgono e seppelliscono per poi ricevere ricompensa da chi torna a riprendere i suoi cari

. Il loro tempo è pieno di ricordi di pace e di tolleranza. Attendono che la guerra finisca, che torni il loro unico figlio che quasi bambino è stato preso, e mandato a combattere nella ormai decennale guerra.

Improvvisa ed inattesa scoppia la pace, che porta con sé nuovi problemi: il confine fra gli ex belligeranti passa esattamente a metà della loro casa, cosi né il marito, né la moglie possono senza documenti andare nella parte di casa che risulta nell’altro Stato.

A sorvegliare questo confine burocratico un giovane soldato esaltato dal militarismo, in cui la donna crede di riconoscere il proprio figlio partito per il fronte anni prima, ma il giovane non riconosce in loro i suoi genitori.

Fra elementi surreali e dialoghi, fra rassegnazione e voglia di reagire si sviluppa una riflessione sul tema della guerra che ci sembrava lontana e che invece abbiamo dietro l’angolo avvertendone gli effetti sul nostro quotidiano.

