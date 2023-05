Niger: liberati ciclisti marocchini rapiti

Erano al confine con il Niger, messi in salvo dall’intelligence di Rabat

Sono stati liberati il 14 maggio due ciclisti marocchini rapiti più di un mese fa mentre si trovavano al confine tra Niger e Burkina Faso. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la liberazione è avvenuta grazie all’intervento dell’intelligence di Rabat.

Si tratta di Abderrahmane Serhani e Driss Fatihi, che erano stati rapiti il ​​1° aprile 2023 al confine tra Niger e Burkina Faso. Non appena confermato il sequestro, i servizi di sicurezza marocchini si erano attivati per liberarli. Ciò avviene ora grazie alla cooperazione tra i servizi di sicurezza marocchini e le loro controparti nigerine.

Secondo fonti bene informate, sono entrambi sani e salvi e sono attualmente sottoposti a visite mediche per accertare il loro stato di salute, prima del loro rimpatrio nel Regno.

I servizi di sicurezza marocchini contribuiscono fortemente alla cooperazione in materia di sicurezza sud-sud in Africa, in particolare, attraverso la formazione e la condivisione delle loro competenze. Godono, inoltre, di grande rispetto tra le loro controparti in tutto il continente.