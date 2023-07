‘Nelle fauci del tempo’: su YouTube primo corto generato con ausilio IA

Dopo l’internazionale ‘The frost’ esce in Italia ‘Nelle fauci del tempo’ un cortometraggio generato con l’ausilio dell’Intelligenza artificiale.

L’autore è il regista napoletano Nicola Guarino che, insieme a Fabiana Masciopinto, da diversi mesi sta sperimentando la possibilità di un racconto cinematografico completamente generato con l’Intelligenza artificiale.

‘Nelle fauci del tempo’ racconta un momento della storia misteriosa del Cronovisore, macchina che sarebbe stata inventata da Padre Pellegrino Ernetti e che sarebbe stata in grado di produrre immagini dal passato, persino la passione di Gesù.

Tratto dal libro omonimo di Davide Pulici, storico del cinema ed editore della rivista Nocturno, il cortometraggio è stato prodotto dallo stesso Guarino con IndizIDiCinema, associazione culturale che si occupa di divulgazione cinematografica.

La prima dichiarazione a caldo del regista, Nicola Guarino:

Abbiamo generato le immagini interamente in IA, usando elementi vari, comprese le foto di famiglia. L’AI ci darà la possibilità di generare un film al giorno, come Michelangelo Antonioni prefigurava nel 1985. Per quel che mi riguarda è una prima sperimentazione estremamente emozionante.