Nasce a Roma il nuovo Lazio Digital ITS Academy

La nascita del nuovo Lazio Digital ITS Academy a Roma, con 11 mesi di didattica laboratoriale in aula e 4 mesi di stage in azienda, è una grande opportunità e un bellissimo esempio di come gli Istituti Tecnici Superiori possono accompagnare i giovani nel percorso di formazione per acquisire nuove competenze in questo caso nel settore IT, sviluppo software e digitale e allo stesso tempo garantire a questi ragazzi uno sbocco occupazionale sicuro.

Siamo orgogliosi di aver avviato, come Regione, un percorso di riforma attraverso bandi pubblici per aumentare, potenziare e diversificare l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori, come quello nato oggi a Roma, e che porterà alla creazione di nuove Fondazioni ITS e nuovi percorsi nell’ambito di quelle esistenti per raggiungere una copertura su tutto il territorio regionale.

Le nuove fondazioni sono state oggetto di confronto con le parti sociali e con le attuali fondazioni.

Queste scuole di eccellenza a alta specializzazione tecnologica si sono dimostrate particolarmente vincenti sia per gli studenti, che acquisiscono un bagaglio di conoscenze e competenze di alto livello e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, sia per le imprese che riescono a soddisfare il fabbisogno di personale con particolari profili professionali.

Non a caso i percorsi di studio rispecchiano le esigenze del mercato, con docenti che provengono anche da profili manageriali.

Il risultato è un successo occupazionale elevatissimo per i diplomati, in media superiore al 90%.

Un arricchimento che abbiamo voluto allargare a tutte le province del Lazio per una crescita e uno sviluppo comune di tutti i territori.