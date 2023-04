Nardini inaugura sportelli ARTI a Gaiole in Chianti e Sovicille (SI)

Taglio del nastro con i Sindaci dei due Comuni del senese il 14 aprile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il piano di rafforzamento della rete regionale dei servizi per l’impiego di ARTI diventa operativo anche nella provincia di Siena.

Venerdì prossimo 14 aprile, l’Assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini sarà Gaiole in Chianti e a Sovicille dove sono in programma le inaugurazioni di due nuovi sportelli decentrati presso le sedi delle rispettive Biblioteche comunali.

Appuntamento alle 10:00 a Gaiole in Chianti in via Marconi 27, ingresso primo piano da via Dante Alighieri, e alle 12:00 a Sovicille in viale Mazzini 2, edificio ex Limonaia.

Assieme all’Assessore Nardini saranno presenti il Sindaco di Gaiole in Chianti Michele Pescini e il Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti.