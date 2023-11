Napoli, un bene confiscato diventa sportello comune per i rifugiati

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel pomeriggio di oggi 9 novembre, è stato inaugurato in via Amerigo Vespucci, lo sportello Spazio Comune per l’integrazione e la cittadinanza, dedicato alle persone rifugiate e richiedenti asilo.

In questo modo molti dei servizi strategici per l’integrazione e l’inclusione vengono concentrati in un solo luogo. Lo sportello Spazio Comune è allestito in un locale confiscato alla criminalità organizzata.

Il progetto rientra nel programma nazionale dell’Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite con le principali città italiane che hanno sottoscritto Carta per l’Integrazione.