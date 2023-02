Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Riaperta l’area giochi del Parco Mascagni al Vomero. In attesa della riqualificazione del Parco, il campo di basket è stato messo in sicurezza e sono stati installati nuovi giochi per bambini tra cui un’altalena per disabili.