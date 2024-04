Napoli, pubblicato avviso per rassegna ‘Giugno giovani 2024’

Le proposte progettuali devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 dell’8 maggio 2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ritorna la rassegna ‘Giugno giovani’, una serie di eventi proposti dai giovani e dedicati ai giovani.

Fino all’8 maggio potranno essere presentate idee e proposte per arricchire il calendario di spettacoli, concerti, mostre e convegni che nel mese di giugno animeranno i centri di aggregazione giovanili, le piazze, i musei, i parchi e gli impianti sportivi della Città.

Le proposte dovranno caratterizzarsi per il coinvolgimento del pubblico

– e, in particolare, dei giovani – e per la capacità di animare luoghi della città, dal centro alle periferie.

Con questo avviso pubblico il Comune di Napoli intende offrire ai giovani la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso musica, arti visive, fotografia, scrittura.

Ciascuno potrà scegliere il proprio linguaggio e mettere in risalto i propri talenti, le competenze e lo spirito di iniziativa, attraverso un processo partecipato.

Il Comune, infatti, collaborerà attivamente alla realizzazione delle proposte, condividendone contenuti e obiettivi.

Maggiori informazioni