Napoli, programma igienizzazione strade 1° aprile 2020

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine con gli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con le squadre di ASIA, Napoli Servizi, ABC e ASL, grazie anche ai trattori messi a disposizione dalla Coldiretti.

Questo il programma della giornata di domani, mercoledì 1° aprile:

Municipalità 6

Via Provinciale Botteghelle di Portici, via Principe di Napoli a Ponticelli, piazza Ruggiero Bonghi in Ponticelli, rione Santa Rosa, via Provinciale Madonnelle, Via Guido Della Valle, via Manlio Rossi Doria, via Vicinale Visconti, via Vera Lombardi.

Municipalità 9

Via Pisani, via Salvatore Fergola, via Gesualdo di Venosa, via Sartania, via Nuova Angogna, via Vicinale Angogna, via Provinciale Napoli, via Pablo Picasso, via Sandro Botticelli, Vvia Vicinale Masseria Grande, via Pierluigi Nervi, via Giulio Arata, via Pietro Bianchi, via Filippo Brunelleschi, via Pietro Valente, via Giovanbattista Lusieri, via Ernesto Cesaro, via Archimede, via Euclide, Contrada Monteoliveto, via Antonio Vivaldi, via Arcangelo Corelli, via Antonio Salieri, via Vicinale Campanile, seconda traversa Campanile, Prima traversa privata via Campanile, via Trovatore.

Municipalità 2

Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, va Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Ponte dei Granili, via Ponte dei Francesi, Corso San Giovanni, viale 2 Giugno, via Domenico Atripaldi, via delle Repubbliche Marinare, via Galileo Ferrari, via Benedetto Brin, via Alcide De Gasperi.

Arenella – Zona Ospedaliera

Viale Colli Aminei, via Michele Pietravalle, via Sergio Pansini, via Domenico Montesano, via Leonardo Bianchi, via Mariano Semmola, via Antonino D’Antona, via Antonio Cardarelli, via Bernardo Cavallino, via Domenico Fontana, via Edgardo Cortese, via Antonio Solario, via Ugo Niutta, piazza Medaglie d’Oro, via Mario Fiore.