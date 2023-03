Napoli, Piano Comunale Difesa Costa e Linee operative accesso lidi

La Giunta approva l’atto di indirizzo per le prossime attività

La Giunta comunale ha approvato oggi, 2 marzo, la delibera di indirizzo per la Pianificazione Comunale di Difesa della Costa e le linee operative, tecnico-amministrative, per l’accessibilità alla costa nella stagione balneare 2023, al fine di favorire la fruizione collettiva dei litorali del territorio cittadino nel rispetto dei beni ambientali coinvolti.

Il Piano Comunale per la Difesa della Costa è parte integrante del preesistente Piano di Emergenza Comunale per il Rischio Idrogeologico e Idraulico che andava aggiornato.

Il Piano di difesa della costa comprende:

1.1 Parte generale:

Raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza dei dati di base del territorio, alle attività antropiche pubbliche e private insistenti sulla fascia costiera, ai sistemi di monitoraggio eventualmente presenti e finalizzate all’elaborazione dei possibili scenari di danno che si possono verificare nell’area in esame.

1.2. Lineamenti della pianificazione:

Individua gli obiettivi da conseguire per organizzare un’adeguata risposta di Protezione Civile subordinatamente ai diversi scenari – inondazione/tracimazione, frana, maremoto – ed al verificarsi dell’evento indica le Componenti e le Strutture Operative designate alla gestione e superamento dell’emergenza.

1.3. Modello di intervento:

Indica l’insieme coordinato delle procedure e degli interventi assegnate alle diverse Componenti e Strutture Operative del Sistema Comunale di Protezione Civile per intervenire, al verificarsi o in procinto dell’evento, secondo quanto previsto dal Piano per la Difesa delle Coste.

1.4. Sistema della accessibilità differenziato:

Descrive un sistema di accessibilità alla costa differenziato – in relazione alle peculiarità dei luoghi, alle condizioni climatiche, etc. – per favorire la fruizione collettiva degli arenili, razionale e rispettosa dei beni ambientali coinvolti, attraverso l’approvazione di linee operative, tecnico-amministrative e relativi aggiornamenti e integrazioni.

La delibera stabilisce, inoltre, che, per la stagione balneare 2023, 1° maggio – 30 settembre 2023, i concessionari dovranno produrre documentazione tecnica asseverata idonea a garantire le necessarie misure di sicurezza.

Ha dichiarato l’Assessore Armato:

Sono anni che la città aspetta questo provvedimento, ringrazio, pertanto, tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo risultato che è stato conseguito in un tempo brevissimo.

