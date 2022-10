Napoli, nuovo crollo al Cimitero di Poggioreale

Santagada: ‘Al momento del crollo non vi erano parenti dei defunti in quanto la chiusura è prevista alle 13:30’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un nuovo crollo si è verificato oggi alle 14:03 al Cimitero di Poggioreale, dove l’edificio di tre piani della Cappella della Resurrezione denominata ‘Gesù Risorto 1’ ha avuto un parziale cedimento.

L’edificio, di quattro piani fuori terra, si trova a Porta Balestrieri, in via Santa Maria del Pianto, nei pressi del Forno Crematorio. Non è posto, quindi, nelle immediate vicinanze dell’area in cui di verificarono i crolli il 4 e 5 gennaio scorsi.

Al momento tutta l’area del Monumentale è interdetta e si sta predisponendo un’ordinanza di chiusura del cimitero.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale ed i Servizi comunali con l’Assessore ai Cimiteri Vincenzo Santagada.

Ha spiegato l’Assessore, fra i primi ad accorrere sul posto: