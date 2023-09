Napoli: Manfredi incontra McInally, Presidente Rotary International

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il Presidente del Rotary International Gordon R. McInnaly che ha presentato le iniziative di carattere sociale messe in campo dai club impegnati sul territorio, in particolare dopo la pandemia.

L’incontro rientra in una serie di iniziative promosse dal Distretto

2101 della Campania. McInnaly era accompagnato dal Governatore Distretto 2101 Ugo Oliviero e dai Governatori di altri Distretti italiani del Rotary.

Ha sottolineato il Sindaco Manfredi:

Il Rotary a Napoli da sempre offre un contributo molto significativo con le attività sociali e negli ultimi anni ha ancora più accelerato in questa direzione.

Una città complessa come la nostra testimonia come i grandi bisogni della società contemporanea richiedano una compartecipazione tra il pubblico, il privato e le tante associazioni che lavorano nel sociale.

Il Comune, come struttura del territorio che eroga i servizi, deve svolgere anche un ruolo di regista per fare in modo che le attività dei tanti che intendono impegnarsi siano coordinate e complementari rispetto a quelle che garantisce l’ente pubblico, in maniera da creare una sinergia positiva.