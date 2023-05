Napoli, integrazione ordinanza visita Presidente Mattarella

In vigore il 15 maggio

Integrare l’Ordinanza Dirigenziale n. 681 del 10/05/2023, prot. n. 239 del 10/05/2023, relativa all’Istituzione, per il giorno 15 maggio di un particolare dispositivo di traffico in alcune strade cittadine, in occasione della visita del Presidente della Repubblica.

In particolare:

I) dalle ore 00:01 a fine cessate esigenze:

1. divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta in corso Meridionale, lato Stazione, dall’angolo con corso Novara all’altezza del varco Polfer (civico n. 7);

2. sospensione del parcheggio riservato al trasporto pubblico non di linea (taxi) in corso Meridionale, laterale al varco Polfer;

II) dalle ore 9:30 a cessate esigenze:

1. il divieto di transito veicolare in via dei Tribunali, nel tratto compreso tra piazzetta Sedil Capuano e via Concezio Muzy, eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell’Ordine.

