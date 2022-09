Napoli, Galleria Vittoria chiude per manutenzione elettroventilatori

Dispositivo di traffico temporaneo in vigore dalle ore 23:30 del 12/09/2022 alle ore 5:00 del 13/09/2022 e dalle ore 23:30 del 13/09/2022 alle ore 5:00 del 14/09/2022

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire la manutenzione degli elettroventilatori, è stata disposta la chiusura della Galleria Vittoria con un dispositivo temporaneo di circolazione con il seguente calendario:

1. dalle ore 23:30 del 12/09/2022 alle ore 5:00 del giorno 13/09/2022:

a) il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione Centro, dall’intersezione con via Chiatamone alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton;

b) obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il Centro;

2. dalle ore 23:30 del 13/09/2022 alle ore 5:00 del giorno 14/09/2022:

a) il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione piazza Vittoria/zona Chiaia, dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all’intersezione con via Domenico Morelli;

b) il senso unico di circolazione nella carreggiata opposta a quella di cui alla precedente lettera a), dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all’intersezione con via Domenico Morelli;

c) obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il Centro.