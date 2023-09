In vigore il 30 settembre presso l’Ippodromo di Agnano

In occasione del ‘Marrageddon Festival’, previsto per domani, sabato 30 settembre, presso l’Ippodromo di Agnano, sarà in vigore il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Ordinanza