Napoli, dispositivo di traffico per lavori a San Biagio dei Librai

In vigore dal 9 gennaio al 20 gennaio e dal 23 gennaio al 6 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori in via San Biagio dei Librai, piazzetta Crocelle ai Mannesi e via Vicaria Vecchia dal 9 gennaio al 20 gennaio e dal 23 gennaio al 6 febbraio, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico.

In particolare:

A) Sospendere:

1) dal 9/01/2023 al 20/01/2023, il senso unico di circolazione nel tratto di strada di via San Biagio dei Librai compreso tra via Duomo e via del Grande Archivio;

2) dal 23/01/2023 al 6/02/2023, il senso unico di circolazione in piazzetta Crocelle ai Mannesi e via Vicaria Vecchia.

B) Istituire:

1. dal 9/01/2023 al 20/01/2023, nel tratto di strada di via San Biagio dei Librai compreso tra via Duomo e via del Grande Archivio:

a) il divieto di transito veicolare eccetto residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati e ai mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci;

b) il senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in uscita su via Duomo;

c) l’obbligo per i veicoli in transito sul tratto di strada di via San Biagio dei Librai compreso tra via Duomo e via del Grande Archivio, di svoltare a sinistra giunti all’intersezione con quest’ultima;

d) l’obbligo per i veicoli in transito sul tratto di strada di via San Biagio dei Librai compreso tra via San Gregorio Armeno e via del Grande Archivio, di svoltare a destra giunti all’intersezione con quest’ultima;

2. dal 23/01/2023 al 6/02/2023, in piazzetta Crocelle ai Mannesi e via Vicaria Vecchia:

a) il divieto di transito veicolare eccetto residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati e ai mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci;

b) il senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in uscita su via Duomo.