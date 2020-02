Napoli, dispositivo di traffico per il vertice Italia – Francia

In vigore dal 26 e 27 febbraio 2020 in alcune strade cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Servizio Traffico e Viabilità del Comune di Napoli ha istituito per i giorni 26 e 27 febbraio 2020 un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade cittadine in occasione del vertice bilaterale tra Italia e Francia.

In vista della visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, viene istituito il seguente dispositivo di traffico in alcune strade della città, per i giorni 26 e 27 febbraio 2020, come di

seguito riportato:

A) il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 20:00 del giorno 26 febbraio 2020 e fino a cessate esigenze del 27 febbraio 2020 in:

– piazza Trieste e Trento;

– area compresa tra palazzo Reale e Teatro San Carlo, c. d. ansa San Carlo;

– via San Carlo;

– via Cesario Console dalla confluenza con via Santa Lucia a piazza del Plebiscito;

– via Giuseppe Antonio Pasquale, ambo i lati fino a piazzetta San Ferdinando;

– via Lanza ambo i lati;

– via Titina De Filippo ambo i lati;

– via Nuovo Teatro San Ferdinando fino ad incrocio con piazzetta Fossi a Pontenuovo;

– via Cesare Rosaroll dalla confluenza con piazza Pontenuovo fino all’altezza del civico 146;

– piazzetta teatro San Ferdinando;

– piazzetta Fossi a Pontenuovo;

B) il divieto di transito dalle ore 06:00 del 27 febbraio 2020 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno in:

– via Giuseppe Antonio Pasquale,

– via Cavara;

– via Lanza;

– via Nuovo Teatro San Ferdinando;

– via Titina De Filippo

C) il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 07:00 del giorno 27 febbraio 2020 e fino a

cessate esigenze dello stesso giorno nelle seguenti strade:

– corso Meridionale,lato stazione, dall’angolo di corso Novara all’altezza del varco Polfer-civico n 7;

– nella zona antistante il marciapiede di corso Meridionale, parcheggi riservati ai motocicli all’altezza del varco Polfer;

– via Mezzocannone, eccetto stalli riservati a persone diversamente abili, dal civico 16 fino a piazzetta Nilo ambo i lati;

– piazza del Gesù Nuovo, eccetto stalli riservati a persone diversamente abili.

D) Sospendere il posteggio riservato alle autovetture in servizio pubblico non di linea:

– dalle ore 16:00 del 27 febbraio 2020 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno in corso Meridionale varco laterale Polfer;

– dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2020 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno in:

1. via San Carlo fronte teatro San Carlo;

2. piazza del Gesù Nuovo;

– dalle ore 07:00 del 27 febbraio 2020 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno in via Mezzocannone alla confluenza con piazzetta Nilo.

E) Sospendere in via San Carlo l’area riservata alla fermata per il trasporto pubblico locale dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2020 fino a cessate esigenze dello stesso giorno.

F) in calata Trinità Maggiore, dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2020 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico:

– sospendere gli stalli di sosta riservati alla sosta a pagamento senza custodia, strisce blu;

– consentire alle autovetture in servizio pubblico, i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato al punto D della presente ordinanza, la sosta in corrispondenza dell’area riservata alla sosta a pagamento di cui al punto precedente.