Napoli, avviata manutenzione al muro di tufo in Salita Moiariello

I lavori dureranno un mese

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono iniziati i lavori di manutenzione alla parete di sostegno in muratura di tufo sita in via Ottavio Morisani, salita del Moiariello, chiusa da anni.

I lavori consisteranno nel ripristino della muratura deteriorata e del paramento murario, con contestuale pulizia della vegetazione.

Il tratto interessato, circa 20 metri per 7 di altezza, è situato in corrispondenza della prima rampa di via Morisani.

I lavori, che dureranno circa un mese, si svolgono sotto la direzione del Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sono finanziati con fondi di bilancio.