Napoli, attivato il nuovo impianto di illuminazione in via Duomo

Lieto: ‘L’attenzione a quest’area è stata una delle priorità dell’Amministrazione’

È stato attivato in via Duomo, nel tratto tra via San Biagio dei Librai e via Foria, ‘impianto della pubblica illuminazione realizzato nell’ambito della ‘Riqualificazione degli spazi urbani’ Progetto UNESCO.

L’intervento ha visto la sostituzione del precedente impianto – lampade a sospensione, di vecchia generazione a sodio – con nuovi pali bifrontali, stradali e pedonali, e lampade a LED, nell’ottica del piano di efficientamento energetico attuato dall’Amministrazione comunale.

Nei prossimi giorni saranno avviate le prove illuminotecniche e si provvederà all’inserimento di ulteriori due pali, la cui installazione ha subito slittamenti, finora, per le interferenze con i cantieri relativi al Complesso dei Girolamini.

Il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Laura Lieto spiega:

L’attenzione a quest’area – che è una delle più caratteristiche della città e, per questo, anche una delle più vissute e visitate – è stata una delle priorità dell’Amministrazione. L’ammodernamento dell’impianto di illuminazione è parte integrante del più ampio intervento di riqualificazione insieme alla sistemazione della strada e al rifacimento dei sottoservizi. Abbiamo incontrato delle difficoltà per completare l’intervento, ma siamo riusciti a superarle per garantire una illuminazione funzionale, esteticamente ben integrata con il contesto ed efficiente per quanto riguarda i consumi.

Il Presidente della Commissione consiliare Urbanistica, Massimo Pepe, sottolinea: