Napoli, al Vomero autobus di linea bloccato dalle auto in sosta vietata

Afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già Presidente della Circoscrizione Vomero:

Come se non fosse bastato l’incendio in via Cilea che ha comportato la chiusura dell’importante arteria fino a tarda mattinata, l’indisciplina degli automobilisti e le carenze nella necessaria vigilanza urbana, hanno comportato stamani la paralisi del traffico nel quartiere collinare del Vomero.

Un lungo serpente di lamiere si è snodato da piazza Medaglie d’Oro fino a piazza degli Artisti e lungo il perimetro tra via San Gennaro ad Antignano, via Merliani e via Stanzione, con il traffico che è tornato a farla da padrone e con autovetture costrette a procedere a passo d’uomo.

I vigili urbani in servizio per strada appaiono decisamente insufficienti e per lo più presenti solo in alcune aree circoscritte, come in piazza Vanvitelli.

Lo shopping al Vomero continua a richiamare tantissime persone, molte delle quali raggiungono il quartiere con le proprie autovetture, parcheggiando dove è possibile, sovente in seconda fila, vista la mancanza di aree pubbliche per il parcheggio, andando ancor più a congestionare la già caotica situazione.

Sono state proprio le autovetture parcheggiate in seconda fila che poco prima delle 13:00 hanno bloccato, in via Cimarosa, nei pressi dell’incrocio con via Alvino un autobus di linea.

Poi, finalmente, presumibilmente richiamati dallo strombazzamento dei clacson delle autovetture che erano rimaste bloccate dietro all’automezzo pubblico, sono ricomparsi i possessori dei veicoli in sosta vietata per rimuoverli, consentendo così che l’autobus potesse proseguire e il traffico stabilizzarsi.

A pochi passi si registrava la consueta situazione di caos anche lungo via Stanzione che, con l’attuale dispositivo, rappresenta l’unico asse di collegamento tra la parte alta del quartiere e la zona compresa tra via Cilea e lo stadio Collana.

Anche qui il traffico era congestionato dalla necessità degli autoveicoli in marcia di disporsi in fila indiana, sempre per la presenza di vetture parcheggiate in seconda fila.

Delle due l’una. O si potenzia, però con una migliore organizzazione del servizio, l’organico della locale sezione dei caschi bianchi, attrezzando, nel contempo, tutti i punti nevralgici con la presenza costante di Vigili urbani o si rivede l’attuale dispositivo di traffico, intervento comunque auspicabile, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere i problemi di viabilità, aggravati dalla mancanza di parcheggi pubblici.