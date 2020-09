Musica per tutta la famiglia all’Arena Milano Est

Il 6 settembre la festa della Ricordi Music School

Dopo averla scelta per i propri camp estivi, Ricordi Music School conferma Arena Milano Est – il neonato polo multiculturale che ha acceso l’estate milanese – come cornice della grande festa di riapertura in sicurezza delle proprie sedi e le affida il lancio del suo nuovo, grande progetto.

Il 14 settembre, infatti, la scuola – a vent’anni dalla nascita e a dieci dalla partnership con Ricordi – mostrerà i primi risultati dell’ambizioso piano per la realizzazione di una grande scuola di Performing Arts, in linea con quanto già avviene in molti Paesi d’Europa.

E allora domenica 6 settembre si fa festa, a partire dalle 17:30 nei grandi spazi dell’Arena, con numerosi laboratori di musica e danza per bambini e ragazzi e la presentazione, in collaborazione con la società La Bilancia, che gestisce il Teatro Cinema Martinitt e l’Arena Milano Est, di Young For Future Arena, ovvero uno spazio performance dedicato ai giovanissimi.

La sera alle 21:00, poi, gran finale con il concerto – divertentissimo e adatto a tutta la famiglia- dei Backseat Boogies, band meneghina di ispirazione neo-rockabilly / rock & roll con incursioni nel territorio sonoro d’Oltreoceano della prima metà del ‘900.

Aprono il concerto una band di giovanissimi delle Ricordi Music School, pluripremiata in Italia e all’estero, e una Jam Session con alcuni docenti della scuola.

Biglietto €12,00.

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid.

Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 20:30, per evitare assembramenti.

Teatro – Cinema Martinitt

via Pitteri 58, Milano.

02/36580010 – info@teatromartinitt.it

www.teatromartinitt.it – www.arenamilanoest.it