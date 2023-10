Morte Marco Ricca, Giani: Grande perdita per comunità valdese e Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La scomparsa di Marco Ricca è un lutto profondo per il mondo evangelico fiorentino, in particolare per la Chiesa valdese e più in generale per la città di Firenze.

Era figlio di un pastore valdese. Era nato in Piemonte, ma si era trasferito al seguito del padre a Firenze, dove ha svolto una brillante carriera di medico e si è messo al servizio della comunità impegnandosi anche in politica.