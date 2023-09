Ministero Cultura saudita assegna National Cultural Awards 2023

I premi hanno celebrato il fiorente ecosistema artistico e culturale della nazione e hanno onorato gli eccezionali contributi culturali di individui e istituzioni di tutto il mondo

La terza edizione dei National Cultural Awards si è svolta ieri sera, 11 settembre, al Four Seasons Hotel di Riyadh, dove sono stati premiati individui ed enti in onore del loro prezioso contributo al settore culturale del Regno.

Dopo il successo degli anni precedenti, il Ministero della Cultura saudita ha esteso i premi alla comunità internazionale nell’edizione 2023, premiando individui e istituzioni di tutto il mondo che hanno dimostrato eccellenza nel loro campo.

Sotto il patrocinio di Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, i National Cultural Awards sono stati assegnati in 16 categorie, che comprendono una vasta gamma di onorificenze, tra cui il Cultural Pioneer Award, lo Youth Cultural Award, l’International Cultural Excellence Award, il Business Owners Award e il Cultural Institution Awards, oltre a premi specifici per i risultati ottenuti nel cinema, nella moda, nella musica, nella letteratura e in altri settori culturali.

L’International Cultural Excellence Award è stato vinto dall’Alleanza Internazionale per la Protezione del Patrimonio nelle Aree di Conflitto, ALIPH, un’organizzazione che seleziona, finanzia e guida progetti di protezione e riabilitazione di monumenti, siti, musei, collezioni di manufatti o manoscritti, luoghi di culto e patrimonio immateriale.

La Fondazione ha sostenuto circa 400 progetti in oltre 35 Paesi di 4 continenti e ha lanciato 4 piani d’azione d’emergenza.

Sua Altezza il Principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Ministro della Cultura saudita, ha dichiarato:

Il Ministero della Cultura si impegna a preservare il variegato patrimonio artistico e culturale del Regno dell’Arabia Saudita, ispirando e sostenendo al contempo la prossima generazione di artisti e innovatori. I National Cultural Awards sono fondamentali per questa ambizione e celebrano i notevoli risultati di individui e istituzioni che sono all’avanguardia nell’arte e nella cultura del Regno oggi. L’International Cultural Excellence Award si allinea con gli sforzi e l’impegno costanti del nostro Regno nel lavorare con la comunità internazionale per proteggere e preservare il patrimonio culturale tangibile e intangibile in tutto il mondo.

I National Cultural Awards segnano un evento significativo nell’anno culturale, offrendo l’opportunità di celebrare e riconoscere i grandi risultati ottenuti da vari settori della comunità culturale.

