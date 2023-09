Presentata stagione concertistica autunnale Orchestra Sinfonica Matera

Dal 21 settembre al 30 dicembre 13 concerti con solisti di fama internazionale

La valorizzazione dei talenti del Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera è il filo conduttore che soggiace all’ideazione del calendario della stagione concertistica autunnale 2023 dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

Il programma concertistico, che si sviluppa dal 21 settembre al 30 dicembre 2023 con otto appuntamenti all’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera e cinque al Teatro Mercadante di Altamura, vede protagonisti: l’Orchestra che offre lavoro ai musicisti del territorio e Direttori e solisti che si sono formati o che sono docenti dell’Istituto di alta formazione musicale della città dei Sassi.

La seconda stagione sinfonica organizzata e promossa dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, FOSM, è stata presentata ieri, 11 settembre, a Matera nel corso di una conferenza stampa tenuta dalla Presidente Gianna Racamato e dal Direttore artistico Saverio Vizziello della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte anche il sindaco di Matera Domenico Bennardi e il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese.

In rappresentanza della Regione Basilicata è intervenuto il Consigliere regionale Piergiorgio Quarto.

Il compositore materano Antonello Tosto, autore del brano ‘Intanto a Matera’ che sarà eseguito in apertura del concerto del 21 settembre per celebrare l’ottantesimo anniversario della Resistenza al nazifascismo della città di Matera, e Benedetto Lupo, pianista che a livello internazionale ha conquistato pubblico e critica, che sempre il 21 settembre eseguirà programma il ‘Concerto n.4 per pianoforte e orchestra in sol maggiore, op. 58’, hanno studiato al Conservatorio Duni di Matera.

Ha illustrato il Direttore artistico Saverio Vizziello:

A dirigere orchestra e solisti per il primo appuntamento della stagione Autunnale dell’Orchestra Sinfonica di Matera sarà il Maestro Daniele Agiman. Tra i Direttori d’orchestra italiani più attivi a livello internazionale, Agiman ha avuto fra i suoi allievi anche il Maestro Pablo Varela che oggi insegna direzione d’orchestra nel nostro Conservatorio e che sarà il Direttore del Concerto di fine anno, il 29 dicembre ad Altamura e il 30 dicembre a Matera, con ospite il vincitore del Premio Paganini 2023. Docente di Viola a Matera è Anna Serova che, il 14 ottobre a Matera e il 15 in replica ad Altamura, eseguirà con l’Orchestra musiche di Gulda e Dvořák. Fra i nostri allievi ci sono musicisti che hanno saputo affermarsi in Italia e all’estero e che abbiamo fortemente voluto che si esibissero con l’Orchestra Sinfonica di Matera e penso a Elisa Calabrese, studentessa di flauto che, il 23 novembre a Matera e il 24 ad Altamura, interpreterà il Concerto in Mi minore per flauto e orchestra di Saverio Mercadante, o al Maestro Rino Marrone direttore del concerto che presentiamo il 5 novembre con le musiche di scena de ‘Il borghese gentiluomo’ di Strauss con le cantanti Nunzia De Falco, soprano, e Gianna Racamato, mezzo soprano, e la voce recitante di Flavio Insinna. L’attore amato dal pubblico ha accettato di partecipare al concerto a Matera anche in omaggio al suo maestro, Gigi Proietti, che, nel 1999 a Bari, interpretò lo stesso ruolo.

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha asserito:

Siamo davvero orgogliosi di quanto sta realizzando l’Orchestra sinfonica Matera, nell’ambito di questo bel partenariato avviato con l’Amministrazione comunale e quella provinciale. Importante è il ritorno per le giovani generazioni in termini di formazione e carriera, nel prestigioso ambito della musica. Poi c’è l’aspetto civile, perché Matera città della pace soprattutto in questo momento storico, deve portare avanti i valori della non violenza e dell’arte. Chi fa musica non conosce la violenza, quindi ben vengano stagioni concertistiche come questa, sia per chi produce che per chi fruisce delle esibizioni artistiche. Molto interessante è anche questo connubio tra gli eventi e le manifestazioni più rappresentative per l’ente Comune e la città di Matera penso al concerto commemorativo degli ottant’anni dall’eccidio materano del 21 settembre 1943, o a quello di dicembre che lancerà la festa per i 30 anni dal riconoscimento dei Sassi come patrimonio UNESCO. Un connubio davvero ben riuscito, che ci farà fare grandi cose insieme.

La stagione autunnale dell’Orchestra Sinfonica di Matera, oltre a presentare alcune delle più belle e virtuosistiche pagine della grande musica classica d’autore, da Beethoven a Dvořák, condurrà il pubblico alla scoperta della musica contemporanea, con l’omaggio a Keplero dei compositori Carla Magnan, Riccardo Piacentini e Rossella Spinosa.

Il concerto, appuntamento il 5 ottobre all’Auditorium Gervasio di Matera, si intitola ‘Il sogno di Keplero’. Realizzato in collaborazione con Materelettrica, avrà in programma composizioni eseguite in prima assoluta e su commissione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera.

In collaborazione con il Comune di Pomarico, il 12 novembre a Matera, il sopranista Niccolò Balducci eseguirà un programma con arie d’opera di Antonio Vivaldi.

Doppio appuntamento, il 7 dicembre a Matera e l’8 dicembre ad Altamura per ascoltare il virtuoso del violoncello: il Mastro Giovanni Sollima.

Un solo appuntamento, il 17 dicembre al Teatro Mercadante ad Altamura con l’opera lirica: l’opera in un atto di Saverio Mercadante ‘Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio’.

Sottolinea la Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Gianna Racamato:

Il programma sinfonico che abbiamo realizzato, in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, il Festival Duni, Soroptimist Club di Matera, il Premio Internazionale Paganini offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo solisti di indiscussa bravura e musiche che valorizzeranno l’organico orchestrale. Con il CdA e il Direttore artistico abbiamo scelto andare incontro al pubblico stabilendo il costo del biglietto d’ingresso ai singoli concerti a 10 euro. Per favorire i più giovani, abbiamo inoltre deciso che per gli studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole primarie fino alle Università, Accademie, Licei Musicali e Conservatori di Musica, il biglietto d’ingresso è di soli 5 euro. Per chi acquisterà l’abbonamento ai concerti a Matera, le condizioni sono ancora più favorevoli: il pubblico potrà assistere agli otto spettacoli in calendario da settembre a dicembre al costo di soli 50 euro. Per gli studenti l’abbonamento è di 30 euro. Acquistare i biglietti o gli abbonamenti significa sostenere i musicisti che compongono l’Orchestra, significa garantire la prosecuzione delle attività e dell’organico orchestrale e il lavoro di ciascun musicista.

Informazioni sulla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo, FUS, e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica 2023, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, è realizzata in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, il Festival Duni, Soroptimist Club di Matera, il Premio Internazionale Paganini e si svolge con il sostegno dei Comuni di: Accettura, Bernalda, Garaguso, Grassano, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Scalo, Pisticci, Policoro, Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi e Valsinni, l’Arcidiocesi di Matera – Irsina – Tricarico, il Comitato organizzatore dei festeggiamenti per Maria Santissima della Bruna.

Informazioni su biglietti, prevendita e contatti

Biglietti:

Ingresso singolo €10,00 oltre costi di prevendita

Ingresso singolo ridotto studenti €5,00 oltre costi di prevendita

Abbonamenti:

Posto singolo per 8 spettacoli a Matera:

Intero €50,00 oltre costi di prevendita

Ridotto studenti €30,00 oltre costi di prevendita

Come acquistare:

Biglietteria:

• Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera. Tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00.

• Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli: https://orchestrasinfonicamatera.it/

È possibile contattare l’Orchestra Sinfonica di Matera anche tramite WhatsApp al numero +39 327-4850461.

