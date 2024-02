Massa-Carrara, oltre 10 mln per difesa suolo

Giani: ‘Individuati tre interventi strategici’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un pacchetto di interventi da oltre 10 milioni di euro per la difesa del suolo in provincia di Massa-Carrara: è quanto prevede il programma di interventi finanziati in Toscana dal Fondo di sviluppo e coesione.

Nel programma, che a febbraio sarà oggetto di un accordo tra Regione e Governo, vengono pianificati gli investimenti nell’arco dei prossimi 5 anni.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha spiegato: