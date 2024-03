Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ha preso il via la nuova edizione della rassegna promossa dal Comune per la Giornata internazionale della Donna. Un mese di eventi, fino all’8 aprile, per promuovere riflessioni e dibattiti sul tema del contrasto alla violenza di genere.