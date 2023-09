Marocco: USA ribadiscono sostegno a piano Sahara

Sostegno al piano di autonomia del Marocco nel Sahara definito ‘serio, credibile e realistico’

Il Vice Segretario aggiunto degli Stati Uniti per il Nord Africa, Joshua Harris, è intervenuto sul caso del Sahara marocchino, ribadendo, il 5 settembre, che

Gli Stati Uniti continuano a considerare il piano di autonomia del Marocco come serio, credibile e realistico.

Lo si legge in una dichiarazione dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Rabat, a seguito del colloquio di Harris con il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini che vivono all’estero, Nasser Bourita.

L’alto funzionario USA, accompagnato dall’Ambasciatore del suo Paese in Marocco, Puneet Talwar, ha anche confermato la profonda e storica partnership tra gli Stati Uniti e il Marocco.

Joshua Harris è in visita a Rabat, che conclude un tour regionale in Marocco e Algeria. Ha rimarcato l’apprezzamento degli Stati Uniti per gli sforzi cruciali del Marocco di fronte a un’ampia gamma di sfide regionali e globali, tra cui la lotta all’instabilità nel Sahel, il sostegno alla Libia elezioni e promuovendo giuste misure di libertà, sicurezza e prosperità per israeliani e palestinesi.