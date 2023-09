‘Non seppellitemi viva’ a Villa Vogel

In scena il 9 settembre a Firenze

Marina Cvetaeva fu una delle maggiori personalità letterarie del Novecento. La poetessa russa rivive nello spettacolo teatrale ‘Non seppellitemi viva’ che Raffaella Azim porta scena sabato 9 settembre, ore 21:00, nel Cortile di Villa Vogel a Firenze, per Avamposti TeatroFestival 2023.

Grazie alla forza delle parole del drammaturgo e poeta Vico Faggi, il reading teatrale ricostruisce una personalità complessa, toccandone tutte le corde: da quella intima e passionale del ricordo personale, alla passione inesauribile per la poesia, a quella della intensità drammatica per la tensione intellettuale e psicologica che la portarono al suicidio.

La rivoluzione russa era alle porte e l’amato marito Sergej Efron era arruolato nell’Armata Bianca, per questo motivo i due rimasero separati dal 1917 al 1922. A soli 25 anni, Marina Cvetaeva si ritrovò sola, con le due figliolette, in una Mosca in preda a una carestia mai vista.

Durante l’inverno 1919-20 fu costretta a lasciare la figlia più piccola, Irina, in un orfanotrofio, dove morì per denutrizione. Marina Cvetaeva visse i momenti bui della rivoluzione sovietica, fu in contatto con gli artisti più significativi del suo tempo, morì suicida in una povertà disarmante il 31 agosto 1941 a Elabuga, una sperduta cittadina del Tatarstan. Regia di Daniela Ardini.

Spettacolo nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 promossa dal Comune di Firenze. Progetto cofinanziato dall’Unione europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

‘Streghe’ è il tema di Avamposti TeatroFestival 2023 organizzato dal Teatro delle Donne. In programma da settembre a dicembre 2023, Avamposti si conferma vetrina della nuova drammaturgia e del teatro contemporaneo, con spazio a giovani autrici/autori.

14 gli spettacoli in scena a Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino, tra cui le prime assolute di ‘Lo straordinario dell’ordinario’, ‘Witch is’, ‘Conversations After Sex’ e ‘Arlecchino servitore del prodotto interno lordo’.

Programma completo, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com, tel. 055-2776393 – teatro.donne@libero.it, prevendite online anche su www.ticketone.it.

Biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, ARCI, UISP, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne.

Avamposti Teatro Festival 2023 è organizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze – Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze.

In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.