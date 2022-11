Marino (RM): D’Amato inaugura nuovo CUP

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono stati inaugurati questa mattina, 29 novembre, dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, i locali del nuovo CUP del Presidio San Giuseppe di Marino alla presenza del Direttore Generale ASL Roma 6, Cristiano Camponi e del Sindaco di Marino Stefano Cecchi.

I nuovi locali del CUP di Marino sono dotati di un’ampia sala d’attesa e servizi, con accesso agli ambulatori, consentiranno maggior comfort all’utenza in attesa di prenotazione.

La visita è proseguita nelle quattro sale dei Blocchi Operatori, oggetto di una recente riqualificazione che ha contribuito al potenziamento delle attività chirurgiche.

Ha commentato l’Assessore Alessio D’Amato

Abbiamo bisogno di luoghi accoglienti come questo e di percorsi di umanizzazione, questo è un elemento assolutamente importante e stiamo facendo uno sforzo per migliorare la qualità dei servizi per essere sempre più vicini ai bisogni delle persone.