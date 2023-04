Marina Militare – Open Day Scuola Sottufficiali Taranto

Porte aperte al pubblico il 22 aprile 2023. Online il bando di concorso per 168 Allievi Marescialli

Riceviamo e pubblichiamo da MARICOMLOG.

Sabato 22 aprile, la Scuola Sottufficiali di Taranto aprirà i suoi cancelli ai giovani interessati ad intraprendere la carriera di maresciallo della Marina Militare e che vorranno conoscere più da vicino l’Istituto, l’offerta formativa e la vita dell’allievo.

L’Open Day si svolgerà in presenza di mattina, con accesso dal cancello principale in via Largo Bezzi n.1 San Vito (TA) previa prenotazione all’indirizzo email mariscuola.ta.info@marina.difesa.it, 3 turni di accesso: 09:00 – 10:00 – 11:00, e da remoto nel pomeriggio, attraverso la piattaforma “Cisco Webex”, 9 turni senza necessità prenotazione: dalle 14:00 alle 17:30.

Nel corso degli incontri, i visitatori avranno la possibilità di vedere i luoghi più significativi dell’Istituto interagendo con gli Allievi Marescialli, che illustreranno i dettagli sulla vita dell’allievo e l’offerta universitaria.

Saranno inoltre spiegate le modalità di svolgimento del concorso per il ruolo normale Marescialli, che resterà aperto fino all’8 maggio: i posti disponibili sono 168, suddivisi tra 150 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 18 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Tutti i dettagli per l’accesso alle stanze virtuali dell’Open Day sono pubblicati sul sito web della Marina Militare al seguente link: https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/formazione-in-marina/mariscuola_taranto/Pagine/Open_Day.aspx

Per maggiori informazioni sul concorso e sulle opportunità professionali offerte dalla Scuola Sottufficiali e dalla Marina Militare, è possibile contattare l’ufficio Concorsi della Scuola Sottufficiali di Taranto 0997756190 lunedì – giovedì 10:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00, venerdì 10:00 – 12:00.

I link al bando di riferimento:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7592f9b5c59e43a8a74555d458dbea9a

https://concorsi.difesa.it/mm/allievimarescialli/2023/Pagine/home.aspx

Approfondimenti

Mariscuola Taranto. La Scuola Sottufficiali di Taranto, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare, Lorenzo Bezzi, nasce nel 1952 dal raggruppamento delle Scuole allora presenti sotto un unico Comando, il “Gruppo Scuole C.E.M.M. (Corpo Equipaggi Militari Marittimi)” e dipende, come tutti gli Istituti di formazione MM, dal Comando Scuole della Marina (Maricomscuole) con sede ad Ancona.

Si presenta come un moderno campus universitario con larghi viali, palazzine ed infrastrutture im-merse nel verde. L’intero comprensorio si estende su un’area di 32 ettari, dove si trovano 41 edifici ospitanti aule, laboratori attrezzati, alloggi, mense, uffici, infrastrutture sportive, sale ricreative e sale TV, infermeria e biblioteca.

Le infrastrutture sportive comprendono una piscina coperta, due campi da calcetto, tre campi da tennis, tre da pallavolo, tre da pallacanestro ed un percorso di agilità. A circa 500 mt da Mariscuola è ubicato il porticciolo con imbarcazioni a vela, a remi e a motore.

L’attività formativa della Scuola assolve la funzione relativa all’educazione, intesa a sviluppare le qualità etiche e militari, a far acquisire conoscenze marinaresche e a migliorare le attitudini fisiche; nonché quella relativa all’istruzione, intesa a completare le conoscenze specialistiche, l’educazione civica e la cultura del personale frequentatore, assicurando, per il ruolo Marescialli, una formazione di livello universitario.

Al termine del corso, gli allievi marescialli conseguono la laurea triennale in “Scienze e Gestione delle Attività Marittime”, la laurea in “Infermieristica” o in “Informatica e Comunicazione Digitale” presso l’Università degli Studi di Bari (UNIBA), oppure quella di “Ingegneria Industriale e dei Sistemi Navali” presso il Politecnico di Bari (POLIBA). Tutti i corsi di laurea sono aperti anche agli studenti civili ed erogati presso l’Istituto di formazione in San Vito – Taranto.

La Scuola si occupa, inoltre, della formazione dei ruoli graduati e truppa di tutte le categorie, ad eccezione dei Tecnici Motoristi e Nocchieri di Porto che svolgono le attività formative presso Mariscuola La Maddalena, e dell’erogazione di tutti i corsi di aggiornamento previsti nella loro carriera.

Il Comando della Scuola è retto da un ufficiale Ammiraglio che esercita l’alta direzione delle attività della Scuola e sovrintende alla formazione degli allievi e dei frequentatori dei corsi.